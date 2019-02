Frau, die seit 1996 nur vom Taschendiebstahl lebte, wurde gefasst

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die Wiener Polizei verhaftete eine Frau,

die seit 1996 nur vom Taschendiebstahl gelebt hat.

Die 40-Jährige ist in verschiedene Länder

in Europa gefahren und hat Menschen bestohlen.

In Deutschland wurde die Frau

sogar mit Haftbefehl gesucht.

Das heißt, sie wäre in Deutschland

sofort verhaftet worden,

wenn die Polizei sie gefunden hätte.

Die Wiener Polizei hat die Frau in der

Wiener Innenstadt dabei erwischt,

wie sie gerade in die Tasche von einer

Touristin greifen wollte, um sie zu bestehlen.

Die Touristin drehte sich zufällig zur Seite,

deshalb gelang es der Taschendiebin

nicht, etwas von ihr zu stehlen.

Ein Tourist ist jemand der reist,

um fremde Orte und Länder kennenzulernen.

Touristen sind bei Taschendieben beliebt.

Sie gehen nämlich nur selten zur Polizei

und können meist keine genauen

Beschreibungen von Tätern abgeben,

weil sie die Landes-Sprache

großteils nicht sprechen.

Schließlich wurde die Taschendiebin

von der Polizei festgenommen.

Die Frau wurde von der Polizei überprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass die Frau

seit 23 Jahren durch Europa reist

und vom Taschendiebstahl lebt.

Die Frau wurde verhaftet, sie ist jetzt im Gefängnis.

In Österreich droht ihr eine Anklage vor Gericht.