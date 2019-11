Fotografin macht Fotos von Kindern mit Down-Syndrom

Nicole Louise Perkins ist Lehrerin

an einer Schule für Kinder mit Lernschwiergkeiten.

Da sie gerne in ihrer Freizeit fotografiert,

beschloss sie, ihr Hobby und ihren Beruf zu verbinden.

Perkins fotografiert Kinder mit Down-Syndrom

in Disney-Kostümen.

Menschen mit Down-Syndrom entwickeln sich meist

langsamer als andere Menschen.

Oft sehen sie ein bisschen anders aus und brauchen

länger, um Dinge zu lernen.

Trotzdem haben sie viele Stärken.

Perkins neues Foto-Projekt heißt „Down With Disney“.

Perkins fotografiert Kinder mit Down-Syndrom in jedem Alter.

Die Kinder haben auf den Fotos ihr liebstes Disney-Kostüm an.

Sie haben zum Beispiel ein Kostüm von Cinderella,

Aladdin oder Eiskönigin Elsa an.

Nicole Louise Perkins möchte mit dem Projekt

Kinder mit Down-Syndrom in der Öffentlichkeit

sichtbarer machen.

Sie sagt, dass Menschen mit Down-Syndrom

sehr freundliche Menschen sind.

Die Rückmeldungen zu dem Foto-Projekt sind sehr gut.

Perkins ist sehr glücklich, dass viele Menschen

an den Fotos Freude haben.