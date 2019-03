Forscher fanden Veränderungen im Gehirn von Autisten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Autismus ist eine Entwicklungs-Störung,

durch die Betroffene oft Probleme im

Umgang mit anderen Menschen haben.

Autismus wirkt sich darauf aus,

wie sich die betroffenen Personen verhalten,

wie sie mit anderen in Kontakt treten und

wie sie ihre Umwelt wahrnehmen.

Betroffene leiden oft auch an

einer Sprach-Störung.

Autismus zeigt sich in den meisten

Fällen schon sehr früh in der Kindheit.

Forscher haben 1 800 Hirnscans

von Menschen mit Autismus untersucht.

Dabei fanden sie Unterschiede in

bestimmten Teilen vom Gehirn.

Für die Untersuchung wurden insgesamt

841 Personen mit Autismus untersucht.

Anschließend wurden die Ergebnisse mit

denen von 984 Personen ohne Autismus verglichen.

Alle wurden mit der gleichen Methode untersucht.

Bei allen Testpersonen wurden Hirnscans gemacht.

Das heißt, es wurden viele verschiedene

Bilder vom Gehirn gemacht, bei denen

auch Veränderungen sichtbar wurden.



Die Forscher fanden dabei heraus,

dass im Gehirn von Autisten bestimmte

Verbindungen verschoben sind.

Diese Verbindungen lösen typische

Anzeichen von Autismus aus,

wie zum Beispiel Sprach-Störungen.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigte,

dass die Verbindung im Hirn bei Menschen

mit und ohne Autismus die gleichen sind.

Bei Menschen mit Autismus befinden sich

die gleichen Verbindungen aber

in anderen Teilen vom Gehirn.

Durch diese Ergebnisse könnten

neue Therapien für Autisten

entwickelt werden.

„Die Ergebnisse können uns in Zukunft

helfen, Autismus besser zu verstehen

und neue Therapie-Ansätze zu entwickeln

und zu testen“, erklärt einer der Forscher.

In Österreich leben ungefähr 87 000 Kinder,

Jugendliche und Erwachsene mit Autismus.

Von der Störung sind Männer

häufiger betroffen, als Frauen.