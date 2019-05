Forscher erklären am Welt-Bienentag, wie Bienen überleben können

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 20. Mai war der Welt-Bienentag.

In Österreich gibt es ungefähr

700 Wildbienen-Arten,

aber viele Wildbienen-Arten sind bedroht.

Honigbienen werden in Europa fast nur noch

als Nutz-Tiere genutzt.

Das heißt, dass sie vor allem

zum Honigmachen genutzt werden.



Bienen schützen



Bienen fühlen sich wohl, wenn es grün

und warm ist und kein Wind weht.

Gärten mit Blumen und Parks sind

geeignet für Bienen.

Man sollte Blumen wachsen lassen,

um den Bienen Nahrung zu geben.

Bienen brauchen ausreichend Nahrung,

sonst sterben sie.

Bienen leiden auch unter

den Schädlings-Bekämpfungs-Mitteln,

die in der Landschaft verwendet werden.

Sie sind außerdem durch den Klimawandel

und die Umwelt-Verschmutzung bedroht.