Flugzeug-Modell Boeing 737-MAX8 darf nicht mehr über Europa fliegen

Am 10. März ist ein Flugzeug vom Modell

Boeing 737-MAX8, kurz nach dem Start, abgestürzt.

Boeing ist eine Firma aus den USA,

die Flugzeuge und Hubschrauber herstellt.

737-MAX8 ist der Name vom Flugzeug-Modell.

Beim Absturz starben 157 Menschen.

Daraufhin haben China, Südkorea und Australien

ein Flugverbot für dieses Boeing-Modell erteilt.

Nun gilt das Flugverbot auch in Europa.

Das heißt, dass Flugzeuge vom Modell Boeing 737-MAX8,

diese Länder nicht mehr überfliegen dürfen.

Auch in den USA forderte man ein Flugverbot.

Es soll so lange gültig sein, bis die Ursache vom

Absturz am 10. März geklärt ist.

Die Luftfahrt-Behörde der USA

stufte die Boeing 737-MAX8

jedoch weiterhin als „flugtüchtig“ ein.

Die Luftfahrt-Behörde kontrolliert unter anderem

das Personal, wie Piloten, und stellt Kennzeichen,

Flug-Erlaubnisse oder Flug-Verbote aus.