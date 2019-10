Flüchtlings-Betreuung: Hilfs-Organisationen sind gemeinsam gegen neues Gesetz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. Mai 2017 beschloss die Regierung

aus ÖVP und FPÖ eine Änderung

im Flüchtlings-Bereich.

Ab dem 1. Jänner 2020,

wird es eine neue Behörde geben,

die sich um die Betreuung von Flüchtlingen kümmern wird.

Sie wird „Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen“ heißen.

Bisher kümmerten sich

unabhängige Hilfs-Organisationen

um die Betreuung von Flüchtlingen in Österreich.

Einige von diesen Organisationen,

wie die „Diakonie“ oder auch die „Volkshilfe“,

haben sich deswegen zusammengeschlossen.

Unter dem Namen #fairlassen,

fordern sie die Regierung auf,

das Gesetz wieder aufzuheben.

Diakonie-Chefin Maria Katharina Moser warnt davor,

dass durch die neue Behörde das Recht

auf ein gerechtes Asyl-Verfahren gefährdet wird.

Bei einem Asyl-Verfahren wird entschieden,

ob ein Flüchtling in einem Land bleiben darf

oder ob er in seine Heimat zurück muss.

Volkshilfe-Chef Erich Fenninger hofft,

dass sich die neue Regierung für Gerechtigkeit

für alle Menschen einsetzen wird.

Der ehemalige Innenminister Herbert Kickl,

von der FPÖ, verteidigt die neue Behörde.

Kickl meint, dass die Beratung von Flüchtlingen

ein Land selbst übernehmen muss.

Laut Kickl wird die neue Behörde

unabhängig und sachlich arbeiten.