Firmen „Apple“ und „Samsung“ müssen hohe Geldstrafen bezahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 24. Oktober 2018 hat die zuständige Stelle in Italien

beschlossen, dass die beiden Handy-Firmen „ Samsung“ und

„ Apple“ hohe Geldstrafen bezahlen müssen.

„ Apple“ muss 10 Millionen Euro Strafe bezahlen

und „ Samsung“ muss 5 Millionen Euro Strafe bezahlen.

„ Apple“ und „ Samsung“ müssen so hohe Strafen zahlen,

weil sie bei älteren Smartphones die Leistung absichtlich

verringert haben.

Smartphones sind moderne Handys.

Die Firmen wollten damit anscheinend erreichen,

dass sich Kunden schneller ein neues Handy kaufen.

Käufer auf der ganzen Welt haben sich darüber beschwert,

dass ihre älteren Smartphones weniger Leistung haben.

„ Apple“ musste eine höhere Geld-Strafe bezahlen.

Die Firma hat die Käufer nicht genügend über die Leistung

ihrer Smartphones-Akkus informiert.

„ Apple“ hat 2017 zugeben, die Leistung

von älteren Smartphones zu verringern.

Aber sie wollten angeblich erreichen,

dass der Akku mehr Leistung bekommt.

„ Samsung“ hat bisher bestritten, die Leistung von

älteren Smartphones zu verringern.

In Frankreich wurde ein Gesetz beschlossen,

dass es Firmen verbietet, die Leistung bei Produkten

absichtlich zu verringern, um mehr Geld zu verdienen.