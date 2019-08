Finanz-Ministerium warnt vor Internet-Betrügern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Bundes-Ministerium für Finanzen

warnt vor gefälschten E-Mails.

Die E-Mails werden zwar im Namen

vom Finanz-Ministerium verschickt,

kommen aber gar nicht vom Finanz-Ministerium,

sondern von Internet-Betrügern.



Laut der E-Mail bekommen die Empfänger

Geld vom Finanz-Ministerium zurück.

Deshalb sollen die Empfänger ihre

Konto-Daten erneuern.

So soll man laut dem Finanz-Ministerium

auf die E-Mails reagieren:

Man soll auf keinen Fall machen,

was in der E-Mail steht.

Man soll auf keinen Link oder

Dateien in der E-Mail klicken.

Man soll keine persönlichen Daten

wie Passwörter, Kreditkarten-Daten

oder Bankkonto-Informationen nennen.

Man sollt außerdem solche

E-Mails sofort löschen.

Informationen vom Finanz-Ministerium

werden immer per Post oder in die

Databox auf FinanzOnline zugestellt.