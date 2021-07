Fernsehpreis „Romy“ wurde vom Kurier vergeben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Romy ist ein österreichischer Film- und Fernseh-Preis.

Am 16. April wurde zum 27. Mal die Kurier-Romy vergeben.

Der Film- und Fernseh-Preis wird jedes Jahr von der

Tages-Zeitung Kurier vergeben.

Hier sind die Gewinner von der „ Romy“

Romy für das Lebenswerk Schauspieler Otto Schenk

Beliebteste Schauspielerin Kino/ TV-Film: Ursula Strauss

Beliebtester Schauspieler Kino/ TV-Film: Tobias Moretti

Beliebteste Schauspielerin Serie/ Adele Neuhauser

Beliebtester Schauspieler Serie/ Hans Sigl

Information: Sandra Maischberger

Show/Unterhaltung: Barbara Schönberger

Bester TV-Film: Operation Zucker- Jagdgesellschaft

Beste Regie TV-Film: Marvin Kren „Mord-Kommission Berlin“

Beste Kamera TV-Film: Eva Testor, „Vorstadtweiber“

Bester Produzent TV-Film: Sigi Kammi, Quirin Berg, Max Wiedermann „Mord-Kommission Berlin 1“

Beste TV-Dokumentation: Markus Brauckmann, Gudio Bolten

„ Niki Lauda: Mein Leben am Limit“

Bester Kinofilm: Das ewige Leben

Beste Regie Kino-Film: Stephan Richter „Einer von uns“

Bester Produzent Kino-Film: Barbara Gräftner, Robert Winkler, „Blunzenkönig“

Best Kamera Kino-Film: Oscar Duran Otmar Penker, „Wie Brüder im Wind

Beste Nachwuchs-Schauspielerin: Anna Posch „Chucks“

Bester Nachwuchs-Schauspieler: Johannes Nussbaum „Vorstadtweiber“

TV-Veranstaltung: Song Contest Wien/ ORF

Der Song-Contest ist ein Musik-Wettbewerb.

Beste Programm-Idee: Martin Gastinger „Wirt sucht Frau“

Beste Programm-Idee: Rudi Roubinek, Gerald Fleischhacker, Mike, Bernard, Klaus Oppittz „ Bist du depert “

Preis der Romy Akademie: Uwe Urbas, Maurice Hübner, Manuel Meimberg für Familie Braun“

Preis der Jury: Ingo Pertramer „Ochs im Glas“

TV-Moment des Jahres: Österreichische Fußball National Mannschaft,

EM-Qualifikation.

Mit EM-Qualifikation ist gemeint, dass Österreich an der Fußball-Europa-Meisterschaft teilnehmen darf.