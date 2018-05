Felipe Pires verlässt die Wiener Austria

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Fußball-Spielzeit bei der Wiener Austria

geht für den brasilianischen Fußballspieler

Felipe Pires langsam zu Ende.

Sein Stammklub ist Hoffenheim.

Nach 2 Jahren als Leih-Spieler wechselt er

von der österreichischen Fußball-Mannschaft Austria

wieder zu Hoffenheim zurück.

Hoffenheim ist eine Fußball-Mannschaft

aus Deutschland.

Sein Vertrag bei Hoffenheim

geht noch bis zum Sommer 2020.

Felipe Pires ist Anfang 2014

über Red Bull Brasil nach Europa gekommen.

Er hofft, dass er sich diesmal

in Hoffenheim durchsetzen kann.

Sein Traum von der Champions Leaque

könnte schon in der nächsten

Fußball-Saisson in Erfüllung gehen.

Felipe Pires sagt:

„ Austria wollte mich natürlich halten,

aber es war sehr schwer, denn mein Marktwert ist

ziemlich gestiegen. Sie konnten es sich nicht leisten“.

Andere Vereine sollen auch Interesse

an Pires gezeigt haben.

Aber sein Berater hat ihm nicht gesagt

welche Vereine es waren,

denn es war ausgemacht,

dass er zu Hoffenheim zurückkehrt.