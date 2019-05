Farbiger Schal zeigt an, wie lange Männer und Frauen reden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Sue Montgomery ist eine Politikerin in Montreal.

Montreal ist eine Stadt in Kanada.

Sie ist die Bürgermeisterin

von einem Stadtteil von Montreal.

Montgomery nimmt einmal im Monat

an einem Treffen mit anderen Politikern teil.

Bei den Treffen sind 31 Frauen

und 34 Männer anwesend.

Sue Montgomery strickt während der Treffen,

um sich besser konzentrieren zu können.

Bei einem Treffen entschied sie sich,

ihren Schal in roter Farbe zu stricken,

wenn Männer reden und in grüner Farbe,

wenn Frauen reden.

Als sie mit dem Schal fertig war,

hat sie ein Bild von ihrem Schal

im Internet veröffentlicht.

Der Großteil vom Schal ist in roter Farbe

und es gibt nur wenige grüne Flächen.

Sue Montgomery begründet das damit,

dass Männer zu viel reden,

alles mehrmals wiederholen und die Zeit

von den Teilnehmern verschwenden.

Sie hat die Idee für den Schal von einer Frau

aus Deutschland.

Diese Frau heißt Claudia Weber.

Claudia Weber hat im Jahr 2018 einen Schal gestrickt.

Der Schal von Claudia Weber

zeigte in verschiedenen Farben an,

wie oft die Deutsche Bahn verspätet war.