Falsch geparkte Autos blockieren täglich die öffentlichen Verkehrsmittel

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien gibt es immer weniger Falschparker.

Das zeigen die Zahlen vom Jahr 2019.

Trotzdem kommt es immer noch oft

zu Störungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln

weil Autos falsch geparkt sind und die Busse

oder Straßenbahnen nicht vorbei fahren können.

Bis zu 40 Minuten Wartezeit können dadurch entstehen.



Die Stadt Wien hat in einigen Bezirken

mit Parkverboten und durch Umbauarbeiten

auf das Problem reagiert.

Außerdem gibt es hohe Strafen für Autobesitzer,

die durch Falschparken die öffentlichen

Verkehrsmittel am weiterfahren hindern.

Autofahrer sollten sich immer an die

Bodenmarkierungen bei den Parkstreifen halten.

Außerdem sollten sie immer

die Seitenspiegel vom Auto einklappen.