Fahrer von teuren Autos bleiben seltener für Fußgänger stehen

Bei einer Untersuchung fand man heraus, dass Fahrer

von teuren Autos seltener für Fußgänger bremsen.

Je teurer das Auto ist, umso seltener wird für

Fußgänger gebremst.

Forscher vermuten mehrere Gründe für dieses Verhalten.

Die Fahrer von teuren Autos glauben oft,

etwas Besseres als andere Menschen zu sein.

Sie können sich laut den Forschern nicht so gut

in die Gefühle von anderen Menschen hineinfühlen.

Bei den Ergebnissen zeigte sich auch,

dass Autofahrer für Frauen öfter anhalten.

Es gab eine ähnliche Untersuchung in Finnland

Dabei ist auch aufgefallen,

dass Besitzer von teuren Autos oft unvorsichtig fahren.