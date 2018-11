Eyegazing: Fremde schauen sich gegenseitig in die Augen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für genau 3,3 Sekunden empfinden Europäer

den Blickkontakt zu fremden Menschen als angenehm.

Für Teilnehmer der “Eye Gazing“-Gemeinschaft

sind 3 Sekunden Augenkontakt unbedeutend.

Beim Eye-Gazing sollen sich fremde Menschen

minutenlang gegenseitig in die Augen schauen,

ohne dabei zu sprechen.

Jährliche Veranstaltung

Eye-Gazing wurde in den letzten Jahren immer beliebter.

Dadurch entstanden an verschiedenen Orten

wöchentliche Treffen und ein weltweiter Aktionstag.

Beim “Eye Contact Experiment“ kommen jährlich

100 000 Menschen in verschiedenen Städten zusammen.

Dabei blicken sich die Teilnehmer gegenseitig in die Augen.

Die Teilnehmer empfinden dabei verschiedene

Gefühle von Lachen bis Weinen.

Viele meinten, das darauffolgende Gespräch

mit den Personen hat sich angefühlt wie ein

Gespräch mit einem Freund.

Für das bisher längste “Eye Contact Experiment“

saß die serbische Künstlerin Marina Abramovic

6 Tage pro Woche im Museum.

Dabei blickte sie den Besuchern jeweils 7

Stunden am Stück in die Augen.