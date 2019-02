Experten prüfen 3 Behauptungen zum Thema „Erkältung“

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man mit nassen Haaren im Winter rausgeht,

wird man dann gleich krank?

1000 Eltern mit Kindern

wurden zu dem Thema befragt.

Die Mehrheit der Eltern gab an, dass sie Kinder

während dem kaltem Wetter

nicht mit nassen Haaren raus gehen lassen.

Sie sagten auch, dass sie den Kindern

Vitamin C Tabletten geben,

um Krankheiten zu verhindern.

Alle diese Dinge stammen aus einer Zeit,

in der man noch nicht viel

über Erkältungen wusste.

Es ist nicht wissenschaftlich bewiesen,

dass man durch nasse Haare krank wird.

Es ist unklar, ob Vitamin C vor Erkältungen

schützen kann.



Die befragten Familien haben aber auch sinnvolle

Maßnahmen, die vor Erkältungen schützen, angegeben.

Zum Beispiel, dass sich die Kinder so gesund

wie möglich ernähren sollen.

Auch regelmäßiges Hände waschen

und ordentliche Körperhygiene helfen wirklich,

um Erkältungen vorzubeugen.



Hier werden 3 Behauptungen zum Thema

Erkältung geprüft.



Machen nasse Haare bei kaltem Wetter krank?

Eltern meinen, wer bei kaltem Wetter

mit nassen Haaren rausgeht, wird krank.

Das stimmt nicht, denn eine Erkältung entsteht durch Viren.

Ohne Viren kann man nicht angesteckt werden.

Dass man durch nasse Haare eine Erkältung bekommt,

ist nicht wissenschaftlich bestätigt.



Entstehen Erkältungen durch Kälte?

Kälte verursacht keine Erkältung.

Warum man häufiger im Winter als im Sommer

krank wird, hat verschiedene Gründe.

Zum Beispiel sind schlecht gelüftete Räume

ein Grund für Erkältungen.

Im Winter ist man außerdem öfter mit anderen

Menschen in geschlossenen Räumen.

In geschlossenen Räumen ist die Gefahr, sich

anzustecken viel höher.

Außerdem fühlen sich Viren bei kalter Luft

viel wohler, als bei warmer Luft.



Hilft Vitamin C dabei, eine Erkältung zu verhindern?

Wenn man Vitamin C Tabletten nimmt,

verhindert das nicht,

dass man eine Erkältung bekommt.

Die Erkältung dauert aber oft nicht so lange,

wenn man Vitamin C Tabletten genommen hat.

Es ist normal, dass Kinder häufiger krank sind.

Ihr Abwehrsystem für Krankheiten

muss sich erst entwickeln.

Wenn sich Kinder gesund ernähren,

brauchen sie keine

zusätzlichen Vitamin C Tabletten.