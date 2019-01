Eva Voraberger boxt als erste Österreicherin im Madison Square Garden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Boxerin Eva Voraberger kämpft

am 18. Jänner, als erste Österreicherin

im Boxring vom Madison Square Garden.

Der Madison Square Garden ist

eine Veranstaltungs-Halle in New York City,

die für Sport-Ereignisse

und Konzerte verwendet wird.

Eva Voraberger wurde 2014

als erste Österreicherin Box-Weltmeisterin.

Sie hat im Oktober beim Kampf gegen eine

Boxerin aus Argentinien,

ihren Weltmeister-Titel verteidigt.

Dieser Sieg hat sie so weit gebracht.

Eva Voraberger tritt am Freitag

gegen Amanda Serrano an.

Amanda Serrano kommt aus Puerto Rico

und besitzt 6 WM-Gürtel,

in 6 verschiedenen Gewichts-Klassen.

WM ist die Abkürzung für Weltmeisterschaft.

Eva Voraberger hat sich

4 Wochen auf den Kampf vorbereitet.