Europawahl: So funktioniert eine Wahlkarte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn man schon vorher weiß,

dass man am Tag von einer Wahl

nicht im zugeteilten Wahl-Lokal wählen gehen kann,

kann man im Vorhinein eine Wahlkarte beantragen.

Ein Grund dafür kann zum Beispiel sein,

dass man am Tag der Wahl nicht ins zugeteilte

Wahl-Lokal gehen kann, weil man gerade im Ausland ist,

oder das Haus nicht verlassen kann.

Mit der Wahlkarte kann man dann über die

Briefwahl oder in einem beliebigen Wahl-Lokal

seine Stimme abgeben.



Die Wahlkarte kann man übers Internet, persönlich

oder schriftlich, per Fax, Brief oder E-Mail anfordern.

Wenn man die Karte persönlich beantragen möchte,

muss man zu der zuständigen Behörde gehen.

In den Bundesländern ist das die Gemeinde

und in Wien das zuständige Wahl-Referat.



Persönlich kann man die Wahlkarte bis am

24. Mai 2019 um 12 Uhr beantragen.

Dafür muss man entweder den Reisepass,

den Personalausweis oder den Führerschein vorlegen,

um sich auszuweisen.



Wenn man die Wahlkarte übers Internet

oder schriftlich beantragen möchte,

hat man bis am 22. Mai 2019 Zeit dazu.

Wer die Karte nach dem 22. Mai beantragt,

muss sie anschließend persönlich abholen.

Übers Internet kann die Wahlkarte unter

dem folgenden Link beantragt werden:

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/

wahl/antraege/wahlkartenantrag-europawahl.html



Der schriftliche Antrag muss den Grund beinhalten,

warum man eine Wahlkarte benötigt.

Außerdem muss man den Vor- und Nachnamen,

das Geburtsdatum und den Geburtsort angeben.

Wenn man per Briefwahl wählen will,

muss die Wahlkarte bis spätestens 26. Mai 2019

um 17 Uhr bei der zuständigen Behörde eingetroffen sein.



Menschen, die zum Wählen nicht in ein Wahl-Lokal

gehen können, können eine

„fliegende Wahlbehörde“ anfordern.

Das gilt zum Beispiel für Menschen,

die nicht selbstständig gehen können.

Eine „fliegende Wahlbehörde“ besteht aus

einem Vorsitzenden und 3 weiteren Menschen.

Die Personen, die eine

„fliegende Wahlbehörde“ angefordert haben,

werden von ihnen am Wahltag besucht.