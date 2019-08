Europameisterschaft im Hand-Mähen in Oberösterreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Europameisterschaft im Hand-Mähen

findet alle 2 Jahre statt.

Beim Hand-Mähen mäht man

mit einer Sense das Gras.

Die Sense ist ein Schneide-Werkzeug,

das mit den Händen benutzt wird.

Sensen wurden früher benutzt, um Gras zu mähen.

Heute werden Sensen seltener benutzt,

weil viele Menschen stattdessen

mit dem Rasenmäher das Gras mähen.



Bei der Europameisterschaft im Hand-Mähen muss

man eine bestimmte Fläche mit einer Sense mähen.

Männer müssen eine Fläche mähen,

die ungefähr so groß wie das Grundstück

von einem Einfamilien-Haus ist.

Bei der letzten Europameisterschaft hat der Sieger

etwas mehr als 2 Minuten gebraucht.

Frauen müssen eine Fläche mähen,

die ungefähr so groß wie eine kleine Wohnung ist.



Dieses Jahr findet die Europameisterschaft

am 14. und 15. August in St. Florian

am Inn im Bezirk Schärding statt.

Zum ersten Mal können auch Kinder teilnehmen.

Es nehmen insgesamt 34 Frauen, 67 Männer und

22 Kinder aus 9 Ländern teil.

An der Europameisterschaft nehmen Menschen

aus Deutschland, dem Baskenland, der Slowakei,

der Schweiz, Slowenien, Tschechien, Südtriol,

Österreich und Großbritannien teil.