Mit der richtigen „Schneid“ zur EM

Was jetzt passiert, ist nur noch Feinarbeit. Fast jeden Tag treffen einander die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der EM im Sensenmähen in Vorchdorf, trainieren miteinander, tüfteln an der richtigen Technik, unterstützen einander mit Tipps und Feedback.

Alle zwei Jahre wird die Europameisterschaft im Handmähen ausgetragen, dieses Jahr ist St. Florian am Inn im Bezirk Schärding Gastgeber für die starken Männer und Frauen. Am 14. und 15. August finden die Bewerbe statt, auch Kinder aus Oberösterreich konnten sich heuer qualifizieren.