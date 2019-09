Europäische Zentralbank hat zum 1. Mal eine Präsidentin

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 17. September wurde Christine Lagarde im EU-Parlament

zur neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank gewählt.

Lagarde ist die erste Frau als Präsidentin der EZB,

davor gab es nur Männer in diesem Amt.

Am 1. November übernimmt Lagarde offiziell ihr Amt.

Die Europäische Zentralbank, kurz EZB,

ist eine wichtige Bank in der Europäischen Union.

Die EZB kontrolliert andere europäische Banken.

Christine Lagarde war vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2011

die erste Wirtschafts- und Finanzministerin von Frankreich.

Vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2019 war sie als erste Frau

Chefin vom Internationalen Währungsfonds.

Der Internationale Währungsfonds überwacht

die Geld-Angelegenheiten von fast allen Ländern der Welt.