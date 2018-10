EU verbietet bestimmte Plastik-Produkte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zu viele Plastik-Produkte werden

nur einmal verwendet und dann weggeworfen.

Irgendwann landet das viele Plastik in den Welt-Meeren.

Das ist ein Problem für unsere Umwelt.

Aus diesem Grund hat das EU-Parlament beschlossen,

solche Plastik-Produkte zu verbieten.

Im EU-Parlament werden die Gesetze

für die Mitgliedsländer der EU beschlossen.

Das Verbot gilt für Plastik-Produkte,

die man nur einmal benutzt und dann wegwirft.

Dazu gehören zum Beispiel Strohhalme,

Plastikbecher oder Verpackungen von Essen.

Bis zum Jahr 2021 sollen die 10 Produkte,

die am öftesten an den Stränden von Europa

gefunden wurden, verboten werden.

Plastikflaschen sollen in Zukunft

in der ganzen EU separat gesammelt werden.

Bis zum Jahr 2025 sollen alle Länder der EU

fast alle Plastikflaschen wiederverwerten.