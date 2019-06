EU-Untersuchung zeigt: Viele Marken-Lebensmittel unterscheiden sich von Land zu Land

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gab eine Untersuchung innerhalb der EU.

Dabei wurden 1 400 Lebensmittel-Produkte

aus 19 EU-Ländern untersucht.

Es wurden vor allem Marken-Produkte

wie zum Beispiel Coca Cola untersucht.

Die Qualität der Produkte

ist in allen EU-Ländern gleich gut.

Es werden aber nicht in allen Ländern

die gleichen Zutaten bei der Herstellung verwendet.



Für Coca Cola wird zum Beispiel in manchen Ländern

Rohrzucker und in manchen Ländern Rübenzucker verwendet.

Rohrzucker wird aus der Zuckerrohr-Pflanze gewonnen.

Rübenzucker wird aus der Zucker-Rübe gewonnen.

Auch das Getränk Fanta wurde untersucht.

Dabei fiel auf, dass die Farbe vom Getränk

in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ist.

Auch beim Geschmack gibt es Unterschiede.

Der Grund dafür ist, dass in den untersuchten Ländern

9 unterschiedliche Rezepte

für das Getränk Fanta verwendet werden.

Hersteller erklären die Unterschiede damit,

dass sie versuchen, ihre Produkte

an den Geschmack der Menschen anzupassen.

Weil es in den verschiedenen Ländern unterschiedliche

Vorlieben gibt, werden die Produkte daran angepasst.