EU-Parlament beschließt: Mindestens 10 Tage bezahlter Urlaub für Väter

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. April beschlossen Politiker im EU-Parlament

eine wichtige Änderung für Eltern, die arbeiten.

Im EU-Parlament werden die Gesetze

für die Mitgliedsländer der Europäischen Union beschlossen.

Die Europäische Union wird auch EU genannt.

Sie ist ein Gruppe von Ländern in Europa, die zusammenarbeiten.



In Zukunft haben Väter in der EU das Recht

auf mindestens 10 Tage bezahlten Vaterschafts-Urlaub.

Der Vaterschafts-Urlaub ist ein bezahlter Urlaub.

Das bedeutet, dass die Väter weiterhin

von ihrer Firma Geld bekommen,

aber in dieser Zeit nicht arbeiten,

sondern bei ihren Kindern sind.

Die Väter müssen diesen besonderen Urlaub

aber im Vorhinein bei ihrer Firma beantragen.



Außerdem haben Eltern in der EU

in Zukunft das Recht auf mindestens

4 Monate bezahlten Eltern-Urlaub.

Auch beim Eltern-Urlaub bekommen

die Eltern weiterhin Geld von ihrer Firma,

obwohl sie nicht arbeiten sondern bei ihren Kindern sind.

Auch diesen Urlaub müssen die Eltern

bei ihrer Firma vorher beantragen.

Die Änderung betrifft in Österreich

auch den Pflege-Urlaub.

Pflege-Urlaub bedeutet,

dass sich Menschen, die arbeiten,

Urlaub nehmen, um sich um ein krankes

Familien-Mitglied zu kümmern.

In Zukunft haben Menschen, die arbeiten,

das Recht auf 5 Tage Pflege-Urlaub.