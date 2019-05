Essen zum Genießen auf den Märkten in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel



Märkte sind bei den Wienern sehr beliebt.

In Wien gibt es 17 Märkte,

auf denen über 700 Direkt-Vermarkter

ihre Produkte verkaufen.

Direkt-Vermarkter sind Bauern,

die ihre Lebensmittel direkt an den

Kunden verkaufen.



Schmankerl-Markt im Servitenviertel

Ein neuer Markt eröffnet im Servitenviertel.

Ab dem 16. Mai findet der Markt

an 6 Donnerstagen statt.

Der Markt heißt „ Schmankerl“-Markt.

Schmankerln sind Lebensmittel,

die besonders gut schmecken

und die man genießen möchte.

Auf den Markt werden regionale

Speisen wie Ziegenkäse oder

Kastanien-Honig verkauft.

Regionale Speisen bedeutet,

dass die Speisen aus Österreich

oder der nahen Umgebung kommen.

Qualität hat ihren Preis

Die Preise von den Direkt-Vermarktern

sind höher als die Preise im Supermarkt.

Die Produkte werden verfeinert,

um sich von den Lebensmitteln

in den Supermärkten unterscheiden zu können.

Deshalb sind diese Lebensmittel etwas teurer.

Genuss-Festival

Im Wiener Stadtpark findet

vom 10. Mai bis zum 12. Mai

das "Genuss-Festival" statt.

Wer gerne regionale Speisen und Schmankerl

probieren und einkaufen will,

kann am Wochenende in den Stadtpark kommen.



