Es zieht wieder ein Sturm durch Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Momentan zieht wieder

ein starker Sturm durch Österreich.

Der Sturm kam von Deutschland nach Österreich.

In Deutschland musste wegen dem Sturm

der Bahnverkehr komplett unterbrochen werden.

Außerdem mussten wegen dem Sturm

viele Flüge gestrichen werden.

Heute, am 10. Februar,

kam der Sturm in Österreich an.

Bis zum Nachmittag soll sich

aber alles wieder beruhigt haben.

Es ist noch unklar, wann der Sturm

dann ganz vorbei sein wird.

Auch in Österreich kann es

wegen dem Sturm zu

Störungen im Flugverkehr kommen.

In ganz Österreich wurden wegen

dem Sturm schon einige Parks gesperrt.

In Wien bleibt der „ Wiener Eistraum“

vorrübergehend geschlossen.