Es wird wieder heiß in ganz Österreich

In vielen Orten von Österreich war es

zu Maria Himmelfahrt schon wieder so heiß,

dass es über 30 Grad hatte.

Ab 17. August wird es aber wieder noch heißer.

In Niederösterreich, in Wien und im Burgenland

wird es bis zu 34 Grad heiß.

Der Chefmeteorloge Manfred Spitzerer sagt,

dass die Temperaturen bis zum Wochenende

noch ein bisschen steigen werden.

Im Osten von Österreich

soll es am heißesten werden.

Ein Meteorloge ist jemand,

der sich mit dem Wetter beschäftigt.

Am 22. August soll es am heißesten werden.

Für alle die unter der Hitze leiden,

gibt es aber eine gute Nachricht.

Die Nächte werden nicht mehr so heiß,

wie in den letzten Wochen.

Wer unter der Hitze leidet,

kann zum Beispiel eine Bergtour unternehmen,

denn in den Bergen ist es kühler.

Am 18. und 19. August

kann es am Nachmittag etwas regnen.