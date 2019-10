Es gibt zu wenige Psychiater für Kinder und Jugendliche

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt zu wenige Kinder- und Jugendpsychiater

in Krankenhäuserin in Wien.

Psychiater sind Ärzte, die Menschen mit

psychischen Problemen behandeln.

Dadurch, dass es zu wenige

Psychiater gibt, entstehen einige

Probleme in Krankenhäusern.

Einige Psychiater mussten von

anderen Krankenhäusern ins

neue Krankenhaus Nord wechseln.

Es fehlen aber trotzdem noch 3 bis 4

Psychiater im neuen Krankenhaus Nord.

Durch den Wechsel der Psychiater

gibt es auch viele Probleme

in anderen Krankenhäusern.

Im Krankenhaus Hietzing kommt es

zum Beispiel öfter zu Verletzungen

von Mitarbeitern und zu Polizei-Einsätzen.

Deswegen fordern Ärzte aus dem

Krankenhaus Hietzing mehr Psychiater,

aber auch Sozialarbeiter.

Die Ärzte haben bereits einen Brief dazu an

den Wiener Krankenanstaltenverbund geschickt.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund

wird mit KAV abgekürzt.

Zum KAV gehören viele Krankenhäuser in Wien.

Der KAV möchte mehr Psychiater zur Verfügung stellen.

Es wird jetzt auch in Deutschland

nach Psychiatern gesucht.