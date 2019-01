Erste Pflanze wächst auf dem Mond

Link zum Original-KURIER-Artikel

China hat zum ersten Mal auf dem Mond

eine Pflanze wachsen lassen.

Ein Baumwollsamen ist in der Mondsonde

„Chang’e 4“ aufgegangen.

Mondsonden werden für wissenschaftliche

Erforschungen auf den Mond geschickt.

Dort bleiben sie dann, damit Forscher mehr über den

Mond herausfinden können.

Das ist das erste Mal, dass es Menschen geschafft

haben, eine Pflanze auf dem Mond wachsen

zu lassen, erklärt der Leiter der Untersuchung, Xie Gengxin.

Für das Experiment mit der Pflanze hat

Gengxin der Mondsonde „Chang’e 4“ einen Behälter

mit Erde, Wasser und Luft mitgegeben.

Der Mondsonde wurde außer Baumwollsamen

auch andere Samen mitgegeben.

Bis jetzt sind aber nur die Baumwollsamen aufgegangen.

Die Mondsonde „Chang’e 4“ ist am 3. Jänner 2019

auf dem Mond gelandet.

Die Untersuchung mit der Mondsonde verläuft

aber nicht einfach.

Der Grund dafür ist, dass es auf der Rückseite

vom Mond keine gute Funk-Verbindung gibt.

Dadurch fällt es schwer, mit der Mondsonde in

Verbindung zu bleiben.

Deswegen hat China zusätzlich den

Satelliten „Queqiao“ zum Mond geschickt.



Satelliten, die ins All geschickt werden, kreisen

meistens um ein bestimmtes Objekt, das die

Forscher interessiert.

Der Satellit „Queqiao“ kreist um den Mond.

„Queqiao“ wird so benutzt, um die Verbindung

mit der Mondsonde „Chang’e 4“ so gut es geht

zu erhalten.

Außer der Mondsonde wurden auch noch andere

Maschinen auf den Mond geschickt, um Daten

zu sammeln.

Peking gibt viel Geld für dieses Projekt aus.

Peking ist die Hauptstadt von China.

Bis zum Jahr 2021 soll eine Rakete entwickelt werden,

die noch mehr Ladung transportieren kann.

Außerdem plant China einen Stützpunkt auf dem Mond.

Im Jahr 2022 soll es schon eine bewohnte Raumstation

und ein Forschungs-Fahrzeug am Mond geben.

Noch in diesem Jahr soll eine weitere Mondsonde

zum Mond geschickt werden.

Die Mondsonde trägt den Namen „Chang’e 5“.

Diese Mondsonde soll Proben vom Mond

sammeln und dann zur Erde zurückbringen.