Erste Patientin wurde im Krankenhaus Nord behandelt

Am 5. Juni wurde nach 3 Jahren

Verspätung die erste Patientin

im Krankenhaus Nord behandelt.

Das Krankenhaus Nord sollte eigentlich

schon im Jahr 2016 eröffnet werden.

Die Patientin heißt Michaela Steiner

und hatte eine Magen-Spiegelung.

Eine Magen-Spiegelung wird gemacht,

wenn die Ärzte wissen wollen,

ob ein Patient Krankheiten im Magen hat.



Die ersten Notfall-Patienten wurden

auch bereits mit der Rettung ins

Krankenhaus Nord gebracht.

Das Krankenhaus Nord übernimmt

die Rettungs-Patienten

vom alten Krankenhaus Floridsdorf.

600 Mitarbeiter sind bereits aus dem

alten Krankenhaus in Floridsdorf

in das Krankenhaus Nord übersiedelt.

Außerdem übersiedeln noch 200 Mitarbeiter

vom Orthopädischen Spital in Gersthof

ins Krankenhaus Nord.

Wenn das Krankenhaus ganz fertig ist,

werden dort 2 000 Menschen arbeiten.

Das Krankenhaus Nord wird

im September ganz eröffnet.