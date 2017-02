Erste Goldmedaille für Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nicole Schmidhofer hat bei der Ski-WM

eine Gold-Medaille gewonnen.

Die Ski-WM ist eine Weltmeisterschaft mit

verschiedenen Wettrennen in Ski-Sportarten.

Heuer findet sie in St. Moritz statt.

St. Moritz ist eine Stadt in der Schweiz.

Nicole Schmidhofer hat gesagt, dass sie

die Weltmeisterschaft wie einen Trainings-Lauf sieht.

Sie denkt nicht daran, dass sie bei einer Weltmeisterschaft mitfährt.

Den oberen Teil der Strecke hat sie am besten gemeistert.

Ihre Startnummer war die Nummer 8.

Es war eine Überraschung, denn Nicole Schmidhofer

hat bis jetzt noch nie ein Rennen gewonnen.

Sie war um eine halbe Sekunde schneller, als Tina Weirather.

Die hat den 2. Platz geholt.

Eine halbe Sekunde ist im Ski-Sport ein großer Vorsprung.

Den 3. Platz hat Lara Gut geholt.

Viele haben geglaubt, dass sie gewinnen wird.

Sie hat nämlich schon viele Ski-Rennen gewonnen.

Es gab auch noch andere Ski-Fahrerinnen,

von denen viele Menschen geglaubt haben, dass sie gewinnen.

Zum Beispiel Lindsey Vonn aus den USA.

Sie ist im mittleren Teil der Strecke ausgeschieden.

Anna Veith war am Anfang auch sehr gut unterwegs.

Aber sie machte einen schweren Fehler und musste

das Rennen abbrechen.

Die anderen Österreicherinnen schafften

bei diesem Rennen nur die Plätze 7, 15 und 20.