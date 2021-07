Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29.Juni 2016 fand im Museumsquartier in Wien die

erste Berufsmesse für Flüchtlinge statt.

Die Messe hieß „Chancenreich“

Dabei konnten sich Flüchtlinge über ihre

Möglichkeiten am österreichischen Arbeitsmarkt

informieren.

Einer dieser Flüchtlinge ist Mohammad aus Afghanistan.

Seit 2012 lebt er in Österreich, hat Deutsch gelernt

und einen Schulabschluss gemacht.

Jetzt will Mohammad unbedingt eine Lehrstelle finden.

„Ich will mit meinen Händen arbeiten“, sagt Mohammad.

Mohammed kann sich viel vorstellen.

„Ich könnte als Installateur arbeiten, als Maler, als Elektriker

oder als Fliesenleger“, sagt Mohammad.

Mohammad will so schnell wie möglich arbeiten.

15 Bewerbungen hat er schon geschrieben.

Zur Berufsmesse hat ihn Doris Stöger vom

Don Bosco Flüchtlingswerk begleitet.

Sie hilft ihm bei den Gesprächen an den

Firmenständen, schaut sich an, welche von den

angebotenen Lehrberufen zu Mohammad passen könnten.

Mohammad nahm einen Stapel von seinen

Lebensläufen mit zur Berufsmesse.

Einen Lebenslauf konnte er schon abgeben, bei den

Gebäudereinigern.

Insgesamt 50 Austeller waren bei der Berufsmesse dabei.

Zum Beispiel: IKEA, Siemens, A1, Spar.

3000 Flüchtlinge nahmen an der ersten Berufsmesse in Wien teil.

Nur wenige davon waren Frauen.