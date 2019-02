England: Schüler lernen Atemübungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In vielen Schulen in England werden in Zukunft Atemübungen

und Entspannungsübungen unterrichtet.

Dadurch sollen die Schüler lernen, wie wichtig es ist,

sich um die eigene seelische Gesundheit zu kümmern.

In der Volksschule lernen die Schüler, wie sie ihre Muskeln

entspannen können und

wie sie während dem Unterricht aufmerksam bleiben.

Sie lernen auch, zu atmen.

In höheren Schulen gibt es neben den körperlichen Übungen

auch Treffen, wo Schüler mit Lehrern und Experten

über die Übungen sprechen können.

Das Programm ist vorläufig auf 2 Jahre begrenzt.

Die britische Regierung will durch dieses Programm herausfinden,

was Schülern bei ihrer seelischen Gesundheit hilft.

Dieses Projekt ist eines der größten auf der Welt.

Damian Hinds ist der Bildungsminister von Großbritannien.

Hinds meint, dass das Thema seelische Gesundheit

für die Menschen wichtiger wird.

Er sagt aber auch, dass es in der modernen Welt viele

neue Herausforderungen für Kinder gibt.

Die Regierung hat deswegen eines der größten Programme

zu seelischer Gesundheit an Schulen gestartet.

Imran Hussain arbeitet bei der britischen

Hilfs-Organisation „Action for Children“.

„Action for Children“ setzt für gefährdete Kinder, Jugendlichen

und für ihre Familien in Großbritannien ein.

Hussain findet es gut, dass die britische Regierung

dieses Projekt zur seelischen Gesundheit bei Kindern gestartet hat.

Er findet es wichtig, dass man Kindern schon früh hilft,

wenn sie seelische Probleme haben.

Durch dieses Projekt können die Ängste und Schmerzen

von den Jugendlichen weniger werden.

Sie brauchen dann auch weniger Unterstützung.

Forscher stellten bei Untersuchungen

vor Kurzem fest, dass viele Jugendliche psychische Probleme haben.

Mädchen sind doppelt oft betroffen wie Buben.

Unter anderem hat das mit den sozialen Medien zu tun.

„ Twitter“, Facebook“ oder „ Instagram“ sind

zum Beispiel soziale Medien.