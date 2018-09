Endlich: Meine erste eigene Wohnung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine eigene Wohnung zu haben,

ist für viele Jugendliche ein Traum.

Um was sie sich alles kümmern müssen,

ist den meisten allerdings nicht bewusst.

Hier wird erklärt, was man beachten muss,

wenn man eine Wohnung mieten will.

Barbara Walzl-Sirk vom Mieterschutzverband in Österreich sagt,

dass man sich zuerst überlegen muss,

wie viel man für die Wohnung zahlen will.

Es ist nicht nur die Miete zu beachten,

sondern auch die Kosten vom Makler und der Kaution.

Die Kaution muss man einem Vermieter als Sicherheit für eine Wohnung bezahlen.

Die Kaution bekommt man wieder zurück,

wenn man die Wohnung unbeschädigt zurückgibt.

Ein Makler ist eine Person, die Interessenten

eine Wohnung zeigt und vermittelt.

Mietvertrag genauer ansehen

Man soll sich den Mietvertrag

und die Kosten genau angesehen,

bevor man denn Miet-Vertrag unterschreibt.

Es ist auch wichtig, dass der Mieter mit dem Vermieter

durch die Wohnung geht und schaut, ob alles in einem guten Zustand ist.

Es sollen auch alle besprochenen Vereinbarungen,

schriftlich im Vertrag festgehalten werden.

Wenn 2 Leute zusammenziehen und beide im Mietvertrag stehen,

können sie nur gemeinsam die Wohnung kündigen.

Möchte einer ausziehen, aber der Vermieter

oder Mitbewohner will das nicht,

bleibt die 2. Person weiter Vertragspartner

und muss weiterzahlen.

Will der andere Mieter in der Wohnung bleiben,

kann mit Hilfe vom Vermieter der Mietvertrag

geändert oder neu gemacht werden.