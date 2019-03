Emojis: Sollte man sie in der Arbeit benutzen?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten sind der Meinung, dass Emojis

in gewissen Situationen nicht benutzt werden sollten.

Emojis sind kleine Bilder, die in Textnachrichten

einzelne Wörter oder Gefühle ausdrücken sollen.

In einer E-Mail an Arbeits-Kollegen oder den

Chef sollten Emojis vermieden werden.

Kommunikations-Expertin Tatjana Lackner meint,

dass es aber auf die Firma ankommt.

Bei großen Firmen sollte man

es unterlassen, Kollegen und

Chefs mit Emojis anzuschreiben.

Grund dafür ist, dass es schnell

zu Missverständnissen führen kann.

Außerdem kann es sein, dass man

dadurch nicht ernst genommen wird.

Bei kleineren Firmen ist der Umgang

miteinander meistens nicht so streng.

In solchen Fällen kann man in

Nachrichten an den Chef auch

Emojis benutzen.

Einige Leute benutzen Emojis auch

bei Bewerbungs-Schreiben.

Das sollte aber nicht vorkommen.

Auch wenn man krank ist, sollte man

dem Chef keine Nachricht

mit Emojis schicken.