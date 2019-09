Eltern wünschen sich mehr Firmen-Kindergärten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Internet gab es eine Umfrage zum Thema Firmen-Kindergärten.

Ungefähr die Hälfte der Angestellten sagte,

dass es in ihrer Firma einen eigenen Kindergarten gibt.

Ein Teil der Befragten wünscht sich mehr Firmen-Kindergärten.

Einige Menschen finden auch, dass Kinderbetreuung

in der Firma selbstverständlich sein sollte.



Ein kleiner Teil meint aber, dass es schon genug

Kindergärten und Horte gibt.

Manche Menschen gaben an, dass sich in ihrer

Firma noch niemand einen Firmen-Kindergarten

gewünscht hat.



Dass sich die Leute einen Firmen-Kindergarten

wünschen, wundert einen Mitarbeiter

von der Internetseite „karriere.at“ nicht.

Er meint, dass es besonders wichtig für Eltern ist,

dass die Kinder in der Nähe

der Arbeit betreut werden.

Es hängt von der Firma ab,

ob ein Firmen-Kindergarten möglich ist.

Wenn es in einer Firma zum Beispiel

nur wenige Mitarbeiter gibt, dann wird es auch

keinen Firmen-Kindergarten geben.