Elektronischer Impfpass ab 2020 in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Wiener Gesundheits-Stadt-Rat Peter Hacker hat

vor Kurzem mitgeteilt, dass es ab 2020 nur noch

elektronische Impfpässe geben wird.

Beim elektronischen Impfpass

werden die Daten über Impfungen

in ein Computer-Programm eingetragen.

Ärzte können dadurch nachschauen,

ob jemand schon geimpft wurde.

Wien ist eines der Bundesländer,

wo der neue Impfpass getestet wird.

Der elektronische Impfpass wird auch in Niederösterreich

und in der Steiermark getestet.

Hacker hofft auch,

dass sich dadurch mehr Menschen impfen lassen.

Der neue Impfpass soll auch vermeiden,

dass Kinder zweimal geimpft werden.

Ab 2019 sollen die notwendigen Computer-Programme

bei Ärzten eingerichtet werden.

Ab dem Jahr 2021 soll es den elektronischen Impfpass

in ganz Österreich geben.

Thomas Szekeres ist der Präsident der Wiener Ärzte-Kammer.

Er meint, dass die Patienten durch den elektronischen Impfpass

eine bessere Gesundheits-Versorgung bekommen.