Ekrem Imamoglu ist neuer Bürgermeister von Istanbul

In der türkischen Großstadt Istanbul waren

am 23. Juni Bürgermeister-Wahlen.

Ekrem Imamoglu gewann die

Bürgermeister-Wahlen mit 54 Prozent.

Ekrem Imamoglu war der Kandidat

von der Oppositions-Partei CHP.

Die Opposition sind die Parteien im Parlament,

die nicht in der Regierung sind.

Binali Yildirim war der Kandidat

von der Regierungs-Partei AKP.

Er erreichte mit 45,4 Prozent nur den 2. Platz.

Seit dem 24. Juni ist Ekrem Imamoglu somit

offiziell der Bürgermeister von Istanbul.

Die Wahlen fanden zum 2. Mal statt,

weil Recep Tayyip Erdogan das Ergebnis

von den 1. Bürgermeister-Wahlen nicht anerkannt hatte.

Recep Tayyip Erdogan ist der Präsident der Türkei.

Die 1. Bürgermeister-Wahlen fanden am 31. März statt.

Damals hatte Ekrem Imamoglu die Wahl

auch schon knapp gewonnen.

Die türkische Wahlbehörde hatte die Wahl

damals jedoch nicht anerkannt.