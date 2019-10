Einigung zwischen USA und Türkei auf Waffenruhe

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 17. Oktober einigten sich die USA

und die Türkei auf eine Waffenruhe in Nordsyrien.

Die Türkei wird ihren Militär-Einsatz für 5 Tage stoppen.

Eine Waffenruhe ist eine Kampfpause,

die aus verschiedenen Gründen vereinbart werden kann.

Sie ist aber nur vorübergehend.

Während der Waffenruhe werden die kurdischen

Militärgruppen Nordsyrien verlassen.

Die Türkei will nämlich eine ungefähr 30 Kilometer

lange Sicherheitszone in Nordsyrien errichten,

wo es keine Kämpfe geben soll.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu betonte,

dass der Militär-Angriff in Syrien nur unterbrochen ist.

Nach 5 Tagen wird der Militär-Einsatz weitergehen.

Die USA werden die Wirtschafts-Strafen gegen die Türkei

erst bei einer dauerhaften Waffenruhe aufheben.