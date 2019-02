Eine Wienerin macht Wintermäntel für Hunde

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Wienerin Nicole Raker entwirft

Mäntel für Hunde, die Schutz

vor der Kälte brauchen.

Das Fell von manchen Hunden ist

nicht dicht genug, um sie vor der

Kälte oder Nässe zu schützen.

Raker entwirft die Mäntel jetzt

schon seit mehreren Jahren

und für verschiedene Hunde-Arten.

Auch Tier-Ärzte finden die

Mäntel gegen Kälte und Nässe

für die Hunde sinnvoll.

Viele Hunde verbringen die Zeit

daheim in warmen Räumen.

Dadurch passt sich das Fell von

den Hunden an die Wärme an.

Das führt dazu, dass ihnen

in der Winterzeit draußen kalt ist.

Manche Hunde sind auch

anfälliger auf Krankheiten.

Besonders Hunde-Babys und

alte Hunde frieren schnell.

Raker ist die Besitzerin von einem Windhund.

Windhunde brauchen einen Mantel,

aber durch die Größe vom Hund

konnte Raker keinen passenden finden.

Deswegen hat sie beschlossen,

selbst einen Mantel für ihren

Hund zu entwerfen.

So ist sie auf die Geschäfts-Idee gekommen.

Raker arbeitet in der Leopoldstadt in Wien.

Einen Hundemantel gibt es dort ab 75 Euro.

Mehr Infos findet man hier:

http://sorglos-dogs.blogspot.com/