Diese Wienerin fertigt Hundemäntel nach Maß

Die richtige Passform ist auch aus veterinärmedizinischer Sicht das Um-und-Auf eines sinnvollen Schutzes vor Kälte und Nässe. „Es geht nicht darum, Haustiere zu vermenschlichen oder zu verweichlichen, aber nicht alle Hunde haben ein ausreichend dichtes Winterfell“, sagt KURIER-Tiercoach Katharina Reitl: „Hunde halten sich heute vor allem in geheizten Räumen auf, das Haarkleid passt sich daher weniger an die Außentemperaturen an als früher“, führt die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn aus. Bestimmte Rassen wurden zudem auf spärliche Unterwolle gezüchtet. Nicht zuletzt sind manche Hunde anfälliger für Infektionen, Hals- oder Blasenentzündungen. Gerade Welpen mit nacktem Bauch, Patienten und Senioren reagieren empfindlich.

„Windhunde brauchen einen Mantel. Katica hat in die Modelle, die es zu kaufen gab, schwer hineingepasst. Sie ist zwischen zwei Größen. Außerdem mag ich dezente Sachen, mir hat wenig gefallen“, erinnert sich Raker an ihr erstes Do-it-yourself-Abenteuer: „Kaum war der Mantel fertig, kamen Anfragen.“ Mittlerweile kauft die Kleinunternehmerin Stoffe in Ballen – eleganten Tweed gibt es in der aktuellen Kollektion in sechs Varianten – und lädt Stammkunden wie Einsteiger gerne zur individuellen Betreuung in die #CreativeLeopoldstadt im zweiten Bezirk. Raker liebt die Arbeit an der Nähmaschine genau so wie die Beziehung zu Käufer und künftigem Träger.