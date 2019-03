Eine Mitabreiterin erzählt über ihre Arbeit im Frauenhaus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem Jahr 2005 arbeitet Claudia Fath-Kuba

in einem Frauenhaus in Mistelbach.

Mistelbach ist eine Stadt

im Norden von Niederösterreich.

Ein Frauenhaus ist eine Einrichtung,

in der Frauen Schutz vor Gewalt

in der Familie finden können.

Oft kommen betroffene Frauen

auch mit ihren Kindern ins Frauenhaus.

„Bis heute gibt es immer wieder neue

Herausforderungen und Ereignisse,

mit denen man schwer zurechtkommt

und die man lange mitnimmt“,

erzählt Fath-Kuba über ihre Arbeit im Frauenhaus.

Sie meint damit, dass die Geschichten der Frauen,

sie manchmal selbst belasten.

Einige Frauen müssen zum Beispiel dafür kämpfen,

dass sie ihr Kind behalten dürfen.

Das gelingt nicht immer.

Manchmal entscheidet der Richter

ein gemeinsames Sorge-Recht.

Es kommt auch vor, dass der Vater

das Sorge-Recht alleine bekommt,

obwohl er möglicherweise gewalttätig ist.

Bei Eltern, die nicht verheiratet sind,

regelt das Sorge-Recht, ob die Mutter

oder der Vater das Kind beaufsichtigen

und erziehen darf, oder ob sie sich

diese Aufgabe teilen.

Für Fath-Kuba sind solche Situationen

sehr frustrierend.

Aber es gibt auch gute Seiten an

ihrem Beruf im Frauenhaus.

„Es ist ein langer Weg, aber wenn man

sieht, dass Frauen wieder durchschlafen

können, dass Kinder nicht mehr einnässen,

dann sind das sehr erfreuliche Erlebnisse“,

erzählt Fath-Kuba.

Auch erfreulich ist es, wenn es Frauen

schaffen, in ihre eigenen Wohnungen zu ziehen.

Für Fath-Kuba ist es außerdem immer schön,

wenn Freundschaften zwischen

den Frauen im Frauenhaus entstehen.