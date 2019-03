Eine erfolgreiche Frau aus Afrika erzählt über ihr Leben im Rollstuhl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Frau aus Nigeria erzählt darüber wie es ist,

in ihrem Land mit einer Behinderung aufzuwachsen.

Nigeria ist ein afrikanisches Land.

Die Frau heißt Toyin Janet Aderemi.

Aderemi kann wegen einer Behinderung

seit ihrer Geburt nicht gehen.

Erst mit 15 Jahren hat sie

ihren ersten Rollstuhl bekommen.

Davor musste sie kriechen, um sich fortzubewegen.

Aderemi war vor Kurzem in Wien.

Sie hat einen Vortrag in der UNO-City gehalten.

Die UNO sind die vereinten Nationen.

Das ist ein Zusammenschluss von

fast allen Ländern der Welt.

Ziel der UNO ist es, den Frieden

und die Menschenrechte zu sichern.

Die UNO-City ist eine Zentrale der UNO.

In der UNO-City arbeiten Mitarbeiter der UNO.

Außerdem wurde ihr am 22. Februar 2019,

bei einer Gala von „ Licht für die Welt“,

ein Preis verliehen.

Aderemi erzählte, dass sie in ihrem Leben Glück gehabt hat.

Für behinderte Menschen in Nigeria ist ein eigener Rollstuhl

noch immer nicht selbstverständlich.

Es ist auch nicht selbstverständlich,

dass behinderte Menschen in Nigeria

gerecht behandelt werden.

Bei Aderemi war das aber anders.

Trotz ihrer Behinderung hat ihre Familie

sie sehr liebevoll behandelt und unterstützt.

„Ich habe 6 Geschwister, aber meine Eltern

haben mich nie spüren lassen,

dass ich weniger wert bin als meine Brüder und Schwestern“,

erzählt Aderemi.

Ihre Mutter hat sie jeden Tag auf dem Rücken zur Schule

und wieder nach Hause getragen.

In der Heimat von Aderemi werden

Kinder mit Behinderungen oft vernachlässigt.

Der Grund dafür ist, dass sich Menschen dort

auf ihr eigenes Überleben konzentrieren müssen.

In Nigeria ist Aderemi heutzutage sehr bekannt.

Sie gilt als anerkannte und fleißige

Expertin im Bereich Gesundheitswesen.

Aderemi setzt sich für mehrere Projekte ein.

Unter anderem hat sie einer Organisation

beim Kampf gegen die tödliche Krankheit Aids geholfen.

Aids ist eine unheilbare Krankheit vom Immunsystem.

Durch die Krankheit kann sich der Körper

nicht mehr vor Krankheiten schützen.

Außerdem hat Aderemi mit dem Verein „ Licht für die Welt“,

bei der Entstehung von Schulungs-Programmen

im Südsudan geholfen.

Südsudan ist ein Staat in Afrika.

Mehr Infos zu Aderemis Tätigkeiten

findet man auf diesen Internet-Seiten:



https://www.her-abilities-award.org/

https://www.licht-fuer-die-welt.at/

https://www.facebook.com/lichtfuerdiewelt/