Licht für Afrika: Die großartige Frau im Rollstuhl

Und es scheint so zu sein, dass sie mit ihrer ruhigen Art die Herzen der Menschen erreicht. Auf die Frage, wie viele Nigerianer so wie sie in einem Rollstuhl sitzen, antwortet sie gerade heraus: „Es gibt bei uns dazu keine amtlichen Zahlen.“ Auf die Frage, ob sich die Situation für Menschen mit Behinderung in Afrika seit ihrer Kindheit verbessert hat, sagt sie: „Ein wenig.“ Und dann: „Ehrlich gesagt, eigentlich kaum.“

Ein Dank an ihre Mutter

Sie werde nie vergessen, was ihre Mutter alles auf sich genommen hat. Sagt Toyin Janet Aderemi dann. Tag für Tag das Kind auf dem Rücken, was für eine persönliche Leistung! Dass sich diese gelohnt hat, ist nicht von der Hand zu weisen: Die nun in Wien Geehrte ist das beste Beispiel dafür, dass das Einbinden der vermeintlich Behinderten mehr bringt als sie am Boden kriechen zu lassen.

Bedanken möchte sich die Rollstuhlfahrerin auch bei der Jury der Her Abilities Awards: „Dieser Preis wird mir neue Kraft geben.“ Diese wird sie weiter benötigen.