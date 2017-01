Einbrecher durch Taschenalarm vertrieben

Link zum Original-Kurier-Artikel

Am Sonntag, den 1. Jänner wurde in Baden

bei einer 85-jährigen Frau eingebrochen.

Es war halb 5 in der Früh.

Der eine der beiden Einbrecher drängte die Frau

zurück auf ihr Bett.

Er drückte ihr einen kleinen Polster aufs Gesicht.

Aber die Frau wehrte sich und löste dabei

einen Taschen-Alarm aus.

So vertrieb sie die Einbrecher und wurde nicht verletzt.

Eine halbe Stunde nach dem Einbruch

rief die Frau die Polizei.

Die Ermittlungen laufen.

Das berichtete am Montag die Stadt-Polizei von Baden.

Es werden Hinweise an die Kriminal-Abteilung

der Stadt-Polizei Baden erbeten.

Die Telefon-Nummer lautet:

02252/400-0