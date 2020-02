Ein starker Sturm zieht durch ganz Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt es zurzeit einen

sehr starker Sturm in ganz Österreich.

Der Sturm ist so stark,

dass es in Teilen von Oberösterreich

und Salzburg keinen Strom gegeben hat.

Durch den Sturm sind auch Bäume

auf Autos und Häuser gefallen.

In der Steiermark gab es durch den Sturm

sogar einen tödlichen Unfall.

Ein Baum ist umgefallen

und hat einen Mann erschlagen.

Während dem Sturm sind in Wien

einige Orte vorübergehend gesperrt.

Dazu gehören unter anderem

der Tiergarten Schönbrunn und der Schlosspark.

Auch andere Parks in Wien sind vorübergehend gesperrt.

Zum Beispiel sind die Bundesgärten, der Augarten,

Burggarten und Volksgarten geschlossen.

Es kann außerdem zu Störungen und Unfällen beim Fahren

mit Autos und den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.

Experten empfehlen Autofahrern,

langsam und vorsichtig zu fahren

und unnötige Autofahrten zu vermeiden.

Der Sturm soll am 6. Februar 2020 wieder vorbei sein.