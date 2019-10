Ein Sieg für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 2020 gibt es wieder eine

Europameisterschaft im Fußball.

Sie findet vom 12. Juni

bis zum 12. Juli 2020 statt.

Die Fußball-Europameisterschaft

wird mit EM abgekürzt.

Die EM ist ein Fußballturnier,

das alle 4 Jahre stattfindet.

Jetzt ist die Qualifikation dafür.

Dabei spielen die Nationalmannschaften von

allen Ländern in Europa gegeneinander.

Die besten Länder dürfen zur EM.

Am 13. Oktober spielte die österreichische

Fußball-Nationalmannschaft gegen die

Fußball-Nationalmannschaft aus Slowenien.

Das Spiel fand in Ljubljana statt.

Ljubljana ist die Hauptstadt von Slowenien.

Die österreichische Nationalmannschaft

gewann mit 1:0.

Durch diesen Sieg wird es für die österreichische

Nationalmannschaft immer wahrscheinlicher,

dass sie an der Fußball-Europameisterschaft

teilnehmen kann.

Österreich muss nur noch im November

das Fußballspiel gegen die Nationalmannschaft

von Nord-Mazedonien gewinnen.

Dann kann Österreich an der Fußball-EM

im Jahr 2020 teilnehmen.