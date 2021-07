Ein Film, bei dem der Zuschauer das Ende bestimmt

Link zum Original-Kurier-Artikel

Am 17. Oktober wurde im Fernsehen ein Film gezeigt,

der die Leute zum Nachdenken gebracht hat.

Dieser Film heißt „ Terror - Ihr Urteil“ und wurde in Österreich

auf dem Fernseh-Sender ORF 2 gezeigt.

Terror bedeutet, wenn Menschen versuchen,

mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen.

In dem Film geht es darum, dass Terroristen ein Flugzeug entführen

und damit in ein volles Fußball-Stadion fliegen wollen.

In dem vollen Stadion sind über 70 000 Menschen.

Das Militär hat die Möglichkeit, das Flugzeug zu stoppen,

in dem es darauf schießt.

Das Militär will aber die Menschen im Flugzeug nicht verletzen.

Der Militär-Pilot Lars Koch fliegt mit seinem Kampf-Flugzeug

in der Nähe vom entführtem Flugzeug.

Er bekommt keine neuen Befehle und weiß nicht,

was er tun soll.

Deswegen entscheidet er selbst, das Flugzeug abzuschießen.

Die 164 Fluggäste und die Terroristen sterben dadurch.

Die 70 000 Menschen im Stadion werden dadurch gerettet.

Weil unschuldige Menschen dabei gestorben sind,

wird der Soldat Lars Koch angeklagt.

Ab da läuft der Film vollkommen anders, als man erwartet.

Von da an mussten die Zuschauer gut aufpassen,

denn sie konnten am Ende abstimmen,

ob Koch schuldig ist oder nicht.

Der Zuschauer wurde damit zum Geschworenen.

Zum Geschworenen wird man vom Staat ausgesucht.

Man muss bei Gerichts-Fällen alle Beweise ansehen

und mitbestimmen, ob jemand schuldig ist.

In diesem speziellen Fall gab es sehr viele Geschworene.

In Österreich haben 849 000 Menschen den Film gesehen,

in Deutschland fast 7 Millionen.

Im Gericht war es dann so, wie in einem echten Gericht.

Vom Staatsanwalt wurde das Verbrechen erklärt.

Der Staatsanwalt hat darauf bestanden, dass Koch ins Gefängnis kommt.

Auf der anderen Seite war die Verteidigung, Kochs Anwalt.

Er versuchte zu erklären, dass Koch so handeln musste,

um sehr viele Leben zu retten.

Die Zuschauer haben sich das alles angehört

und am Ende entschieden.

In Österreich und in Deutschland, haben die meisten Zuschauer

für „nicht schuldig“ gestimmt.

Dieser Film soll Menschen zum Nachdenken bringen.

Man soll sich fragen, ob es in Ordnung ist,

wenige Menschen zu töten, wenn man dafür

viele Menschen retten kann.