Ein berührender Werbefilm verbreitet sich im Internet

Die Bank „ Erste Group“ hat einen Werbe-Film gemacht,

der die Menschen zum Nachdenken bringen soll.

In der Werbung sieht man den Igel Henry in seinem 1. Schuljahr.

Seine Stacheln verhindern den Kontakt mit den anderen Tieren

und das macht Henry traurig.

Zu Weihnachten bekommt er von den anderen Tieren

ein besonderes Geschenk.

Durch das Geschenk hat er eine Lösung dafür,

wie er die anderen Tiere umarmen kann, ohne sie zu verletzen.

Die Werbe-Aktion heißt „Believe in Love, believe in Christmas" gestartet.

Das bedeutet auf Deutsch „Glaube an die Liebe, glaube an Weihnachten".

Das ist die Geschichte von uns allen

Die Geschichte von Henry, ist die Geschichte von uns allen,

meint der verantwortliche Mitarbeiter von der Erste Bank.

Jeder kennt diese Momente und Gefühle,

wenn man irgendwo nicht dazugehört.

Hier ist der Link zum Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM&feature=youtu.be