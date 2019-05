Ehemaliger Formel-1-Rennfahrer Niki Lauda ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Niki Lauda war ein Formel-1-Fahrer

und Unternehmer aus Österreich.

Er ist ist am 20. Mai 2019 gestorben.



Niki Lauda wurde am 22. Februar 1949

in Wien geboren.

Er fuhr das erste Mal in der Formel 1 beim

Großen Preis von Österreich im Jahr 1971.

Die Formel 1 ist die höchste Motorsport-Rennklasse.

Niki Lauda wurde 3 Mal Weltmeister in der Formel 1.



Am 1. August 1976 hatte Niki Lauda einen schweren

Unfall beim Formel-1-Rennen am Nürburg-Ring.

Seine Nieren waren wegen dem Unfall geschädigt.

Ihm wurden deswegen 2 Nieren gespendet.

Im August 2018 wurde Niki Lauda auch eine

Lunge gespendet.

Niki Lauda war seit September 2012

der Aufsichtsrat-Chef vom Mercedes-Team.

Ein Aufsichtsrat in der Formel 1

ist eine Gruppe von Experten,

die den Team-Chef kontrolliert.