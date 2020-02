Ehemalige Obdachlose geben Führungen durch Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Kurzem gibt es die Möglichkeit,

sich von ehemaligen Obdachlosen

durch Wien führen zu lassen.

Der „Verein Supertramps“ hatte die Idee dazu

und unterstützt die Obdachlosen.

Martin lebte früher auf der Straße und

macht jetzt Führungen durch Wien.

Martin hatte es nicht immer leicht.

Er hatte Probleme mit seinen Eltern

und begann Drogen zu nehmen.

Heute arbeitet Martin als Kellner und

lebt mit seiner Freundin in einer Wohnung.

Martin sagt, dass er durch seine Obdachlosigkeit

verschiedenste Ort in Wien gut kennt.

Bei den Führungen zeigt er die Plätze,

an denen er als Obdachloser oft war.

Am 18. Februar leitete er seine erste Führung.

Auch andere ehemalige Obdachlose sollen

in Zukunft Führungen durch Wien leiten.

Die Führung dauert 2 Stunden und

heißt „ Peter Punk im Nimmerland.“

Sie findet jeden Donnerstag um 18 Uhr und jeden

Sonntag um 14 Uhr statt.

Maximal 15 Personen können

pro Führung teilnehmen.

Die Führung kostet pro Person 15 Euro.